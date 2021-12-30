شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تستبق المحادثات مع "بوتين" بالتهديد بـ"عقوبات صارمة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الولايات المتحدة روسيا من مواجهتها عقوبات صارمة في رد فعل على أي توغل عسكري داخل أوكرانيا، قبل محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس.

وذكر مسؤول بارز بالبيت الأبيض أن بايدن سيضغط باتجاه حل دبلوماسي للمواجهة بين البلدين خلال المحادثات مع نظيره الروسي.

وشدد الجانب الأمريكي رغم ذلك على استعداده لتوقيع عقوبات ضد موسكو إذا لم تلتزم بما يتم الاتفاق عليه.