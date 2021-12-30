شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان أعضاء مجلس الأمن مقتل 35 شخصا، بمنظمة إنقاذ الطفولة فى ميانمار يوم الرابع والعشرين من ديسمبر، ودعا المجلس إلى ضرورة الوقف الفورى لجميع أعمال العنف وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، وعلى توفير الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجال الإنساني والطبي، وعلى ضرورة ضمان المساءلة عن هذا الفعل.

وأكد الأعضاء من جديد "دعمهم لشعب ميانمار والتحول الديمقراطي في البلاد، والتزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها ووحدتها".

وكانت منظمة اليونيسف، أعربت في وقت سابق هذا الأسبوع عن شعورها "بالصدمة والحزن" لما ورد بشأن مقتل وحرق الضحايا في 24 ديسمبر.