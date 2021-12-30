شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» في ذكرى قصف مطار عدن : جريمة تعكس دموية وهمجية المليشيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • جريمة نكراء شاهدها العالم أجمع على الهواء باستهداف الحكومة

• رغم فداحة الجريمة لكن ردود فعل المجتمع الدولي لم تتجاوز حدود الإدانة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أنه في الذكرى الأولى للجريمة الارهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي التابعة لايران، بقصف مطار عدن الدولي بالصواريخ الباليستية ايرانية الصنع ومحاولة اغتيال رئيس وأعضاء الحكومة اثناء وصول الطائرة التي تقلهم، نتذكر هذه الجريمة الوحشية كشاهد على بشاعة ودموية وهمجية المليشيا.

وأضاف : هذه الجريمة النكراء التي شاهدها العالم أجمع على الهواء باستهداف الحكومة، ومطار مدني، وتعريض حياة الآلاف من المدنيين الذين حضروا لاستقبالها للخطر، كشفت عن حقيقة موقف مليشيا الحوثي من السلام، ومضيها في مخططها الانقلابي دون اكتراث بشلال الدماء والأوضاع الانسانية المتردية في اليمن، مضيفا أنه رغم فداحة هذه الجريمة الارهابية التي لم يشهد لها العالم مثيل، إلا أن ردود فعل المجتمع الدولي والامم المتحدة لم تتجاوز حدود الإدانة والاستنكار، بل إن الإدارة الأمريكية مضت بعد أشهر قليلة منها في اجراءات رفع تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، الأمر الذي مثل صدمة لغالبية اليمنيين

وتابع : نترحم على أرواح شهداء هذه الجريمة الارهابية من قيادات الدولة والسلطة المحلية والصحفيين والعاملين في مطار عدن وافراد الجيش والامن وعامة المواطنين الذي تواجدوا في المطار لاستقبال الحكومة لحظة الانفجار، ونتمنى الشفاء التام لمن لا يزال يعاني جراح وندوب هذه الجريمة الارهابية المروعة.