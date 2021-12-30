انت الان تتابع خبر التصويت على تثبيت جميع موظفي العقود ممن لديهم خدمة 5 سنوات فأكثر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء صوت على تثبيت موظفي العقود بجميع الوزارات والهيئات ممن خدموا أكثر من خمس سنوات".

واضاف ان "الحكومة نجحت بدفع المستحقات المالية للمحاضرين المجانيين منذ بداية العام 2021"، لافتا الى ان "المحاضرين المجانيين سيستمرون في عملهم بمديريات التربية كما كان سابقا".



واشار الى ان "الحكومة بذلت جهداً لتفكيك الأزمات وتخفيف حدة التوترات"، مبينا ان "الورقة البيضاء لاقت استحساناً محلياً ودولياً والحكومة لم تدخر جهداً لمواجهة جائحة كورونا ".

ولفت ناضم الى ان "زيادة رأس مال شركة التأمين الوطنية ليكون مبلغا أعلى لتمكينها من منافسة الشركات الأجنبية".

