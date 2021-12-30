الإمارات تقدم 35,160 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 35,160 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22,609,701 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 228.60 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".