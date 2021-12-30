غلق كلي جديد بشارع الهرم.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية لاستكمال أعمال إنشاء محطة الأهرامات بمترو أنفاق الخط الرابع بشارع الهرم.

ويستلزم الأمر غلق كلي للموقع ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 31/12/2021 حتى الساعة السادسة صباح ذات اليوم.

وستجري الإدارة بعض التحويلات المرورية بالنسبة لحركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب باستكمال السير اتجاه شارع الهرم وطريق المنصورية ومحور ترسا تقوم بالسير يسارا اتجاه شارع حدائق الأهرام القديمة، ثم السير يمينا بشارع الشمس وصولاً حتى طريق المنصورية اتجاه شوارع "الهرم، فيصل، ترسا".

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.