التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم 3 دورات جديدة الأسبوع القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل والتي تستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 65 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، والتي تهدف لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن، لافتًا إلى أن الجزء الأول من الدورة ركز على عدة موضوعات أهمها تخطيط المشروعات و إعداد الـ business plan ، وقانون البيئة وتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، وإدارة الموارد البشرية للقيادات، والمفاهيم والإطار القانوني، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والإدارة بالنتائج، وأساليب المتابعة والتقييم والقياس المرجعي ومعدلات الأداء، والحكومة في الإدارة المحلية، والتخطيط المالى والموازنات الاستثمارية وقانون التعاقدات.

وأضاف اللواء شعراوي، أن دورة قادة المستقبل تضمنت أيضًا موضوعات عن التميز المؤسسي ونماذجه ومحاوره، والتطوير المؤسسي وقانون الخدمة المدنية، ومهارات العرض والتقديم والتواصل الفعال، مفاهيم وأطر التنمية الاقتصادية، ومهارات التفاوض، وتطوير البنية التحتية الأساسية، وقانون الإدارة المحلية الجديد ودور المجالس الشعبية المحلية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتًا إلى أن التدريب ركز على الموضوعات والقوانين التي تخص الإدارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات التفاوض والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات والإصلاح الإداري للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكولات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع.

وفي نفس السياق، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 3 دورات جديدة في الأسبوع العشرون من الخطة التدريبية للمحليات وهي دورة مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية، ودورة التخطيط الاستراتيجي، فيما تستمر دورتي أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، واللغة الانجليزية للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من هذه الدورات 131 متدرباً من جميع المحافظات.

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