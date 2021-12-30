شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف غني : غادرت أفغانستان لمنع إراقة الدماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دافع الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، عن سفره خارج البلاد في منتصف أغسطس فيما سيطرت طالبان على كابول.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية إن رحلته لم تكن مقررة وأنه فعل هذا لمنع إراقة الدماء في المدينة.

أضاف "صباح ذلك اليوم، لم يخطر ببالي على الإطلاق أنه بحلول عصر اليوم سوف أغادر".

وكان مستشاره الخاص للأمن القومي، حمد الله مهيب، "مرتعبا حرفيا" ولم يعطه "أكثر من دقيقتين" لتقرير ما الذي يفعله.

وقال "ولم يتضح أننا مغادرون سوى مع الإقلاع. وبالتالي كان هذا مفاجئا حقا".