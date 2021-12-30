شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 أداة رقابية واستدعاء 28 وزيرا.. حصاد مجلس النواب فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل مجلس النواب جلسات فصله التشريعي الثاني بتفعيل دوره الرقابي بمساءلة الحكومة، ومراقبة ومتابعة أعمالها واستدعى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و28 وزيراً بالحكومة لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة. (مصر تنطلق 2018/2022) والذي مُنحت الثقة بموجبه وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة ليحيل بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها.

كما واجه وزراء الإسكان، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم بالعديد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب حول مشاكل المواطنين كلاً فيما يخص وزارته،

واستخدم المجلس ولجانه النوعية خلال عام 2021 أكثر من (2000) أداة رقابية تعددت ما بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة

وعقدت اللجان النوعية للمجلس العديد من الاجتماعات بلغت نحو (2287) اجتماعاً استغرقت حوالي (3061) ساعة عمل وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (1041) تقرير، نظر منها المجلس (982) تقرير، كما قامت بعدد (24) زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين في العديد من المناطق

وعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب (6) اجتماعات لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة.