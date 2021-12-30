محادثات روسية أمريكية حول "الضمانات الأمنية" 10 يناير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الخارجية الروسية، الخميس، إن نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريابكوف ونظيرته الأمريكية ويندي شيرمان سيرأسان محادثات أمنية في جنيف في العاشر من يناير/ كانون الثاني.



ومن المقرر أن تُجري روسيا بعد ذلك محادثات مع حلف شمال الأطلسي في بروكسل في 12 يناير/ كانون الثاني، قبل اجتماع أوسع قالت وزارة الخارجية الروسيةإنه سيعقد في فيينا في 13 من الشهر ويشمل روسيا والولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى.

وأثارت روسيا قلق البلدان الغربية بحشدها عشرات الألوف من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا خلال الشهرين الأخيرين. وتنفي موسكو الإعداد لمهاجمة أوكرانيا وتقول إن من حقها تحريك قواتها على ترابها حينما ترى ذلك مناسبا.

وتشعر موسكو بالقلق إزاء ما تصفه بإقدام الغرب على إعادة تسليح أوكرانيا، وتقول إنها تريد ضمانات ملزمة قانونيا من حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بتوسعه جهة الشرق ونشره للأسلحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إحاطة إعلامية اليوم الخميس: "سنسعى خلال المحادثات إلى ضمانات قانونية ملزمة فيما يتعلق بأمن روسيا من الجانب الأمريكي، لا سيما عدم تحرك حلف شمال الأطلسي جهة الشرق وعدم نشر نظم أسلحة قرب حدودنا".

وستشمل محادثات 13 يناير/ كانون الثاني منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها فيينا، والتي تضم الولايات المتحدة وحلفاءها في شمال الأطلسي، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا وست دول أخرى من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

ومن المقرر أن يُجري الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.