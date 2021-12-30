5.4 ملايين إصابة و284 مليون إصابة وتوزيع 9 مليارات لقاح ضد كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 284.5 مليوناً حتى صباح اليوم الخميس، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي أعطيت 9 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 284.517 مليونا، وأن عدد الوفيات بلغ 5.421 ملايين.

وأضهرت البيانات أن عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت عبر العالم بلغ 9.017 مليارات.