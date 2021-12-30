البحرية الأمريكية تحبط تهريب 4 أطنان هيروين من إيران في بحر العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن سفينتين للبحرية الأمريكية صادرتا 385 كيلوغراماً من الهيروين في بحر العرب تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار.



وذكرت فرقة العمل الدولية في بيان، أن سفينتي الدوريات "يو إس إس تيمبيست" و"يو إس إس تايفون" ضبطتا المخدرات على متن سفينة صيد، بلا جنسية في مياه الشرق الأوسط، يوم الإثنين الماضي.

ووفقاً لموقع الحرة، قالت البحرية إن السفينة أبحرت على الأرجح من إيران، وقال طاقمها إنهم إيرانيون، حسب تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، الذي لم يكشف تفاصيل أخرى.