قطع الانترنت وإغلاق جسور قبيل مظاهرات معارضة في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (د ب أ):

قطعت السلطات السودانية خدمة الانترنت والاتصالات على المستخدمين قبل تظاهرات دعت إليها المعارضة ضد الحكومة الانتقالية اليوم الخميس .

وذكرت صحيفة "الراكوبة"السودانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم إغلاق جميع الطرق المؤدية الى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وسط الخرطوم، فيما تشهد الشوارع هدوء حذرا حاليا .

ووفق الراكوبة، أعلنت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع عن إغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسري الحلفايا وسوبا اعتبارا من مساء امس الأربعاء .

وأشارت إلى أن اليوم هو يوم عمل بولاية الخرطوم ما يعنى تعطل دولاب العمل بكل المصالح والمؤسسات الحكومية وكذلك القطاع الخاص نتيجة إغلاق كافة الجسور التى تؤدى إلى وسط الخرطوم.

وكان "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض أفاد صباح اليوم بأن قوات سودانية تنفذ حاليا حملة اعتقالات تستهدف قيادات في المعارضة.

وذكر التجمع، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الحملة تأتي استباقا للاحتجاجات التي جرت الدعوة لخروجها اليوم.

وأكد التجمع أن "هذه الممارسات القمعية" لن تثني "القوى الثورية" عن حركتها.

ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها عبدالله حمدوك.