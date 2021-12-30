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داعش تعود لـ"آلة الذعر".. نشر فيديو لنحر ضابط عراقي مختطف

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اسماعيل عبد الحي - بث تنظيم داعش الإرهابي، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر نحر الضابط في وزارة الداخلية العراقية، ياسر الجوراني، مدير جوازات الأعظمية بعد اختطافه قبل أسبوع في ديالى، شرقي البلاد، بحسب مراسل "سكاي نيوز عربية".

 

ويأتي قتل العقيد الجوراني على أيدي داعش، بعدما قام متطرفو التنظيم باختطافه إلى جانب ثلاثة من أصدقائه، عندما كانو في رحلة صيد برية قبل أسبوعين عند بحيرة "حمرين" في محيط قضاء خانقين، بمحافظة ديالى.

 

وفيما لم يتسن التأكد من صحة المقطع والصور، تم إظهار الضابط العراقي وهو جاث على ركبتيه، فيما يقف خلفه رجل ملثم يحمل سلاحا، إلى جانب راية التنظيم السوداء.

 

وذكرت تقارير صحفية، عن مصادر وصفت بالأمنية أن الضابط جرى ذبحه بالفعل، فيما كان أحد المختطفين قد جرى تحريره لكنه فارق الحياة بعد ذلك.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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