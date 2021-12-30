“تسونامي أوميكرون” يجتاح أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2021 1:08 مساءً

تسبب متحور فيروس كورونا ”أوميكرون“، في سجلات عدوى هائلة في كل أنحاء أوروبا بين السكان بسرعة تفوق أي موجة شوهدت على مدار العامين الماضيين من الجائحة، مشيرة إلى أن ”متحور فيروس كورونا الجديد، بات يهدد الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم“، وفق ما ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.

وأضافت أن ”تزايد حالات الإصابة قد تسبب في حدوث فوضى مع تدافع الأشخاص لإجراء الاختبارات، بينما تكافح الشركات مع نقص الموظفين، كما أصبحت إقامة احتفالات رأس السنة الجديدة موضع تساؤل“.

وتابعت الصحيفة ”ومثل الولايات المتحدة، التي سجلت ارتفاعا جديدا في الحالات، يوم الثلاثاء الماضي، تكافح الدول الأوروبية ضد هجوم من العدوى بفيروس لا يظهر أي علامة على زواله، بل ويشك مسؤولو الصحة في أن بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا قد سجلت أرقاما قياسية في عدد الحالات اليومية الجديدة في الأسبوع الجاري“.

وأردفت الصحيفة ”هناك مؤشرات مبكرة على أن، أوميكرون، قد يكون أكثر اعتدالًا من أسلافه، مع التطعيمات والمعززات والإصابات السابقة التي تعزز مناعة الجسم، والتي توفر بعض الحماية ضد الأعراض الشديدة“.

واستطردت ”حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من أن العالم قد يواجه موجة تسونامي خطيرة من الإصابات بمتحوري، دلتا وأوميكرون، ما قد يسبب إجهاد أنظمة الرعاية الصحية في العالم، حتى عندما أظهرت البيانات المبكرة أن اللقاحات تستمر في توفير بعض الحماية للأشخاص الذين تم تطعيمهم من المرض“.

وقالت الصحيفة ”نظرًا لأن، أوميكرون، كان ينتشر في بريطانيا قبل أسابيع من معظم الدول، يبحث خبراء الصحة هناك عن علامات على خطورة المتحور، حيث سجلت بريطانيا، الثلاثاء، 117093 حالة، وهو رقم مرتفع جديد، لكن عدد الأشخاص الذين يحتاجون للعناية المركزة لا يزال أقل“.

ورأت أنه ”حتى لو كانت النسبة المئوية للأشخاص الذين يحتاجون للرعاية في المستشفى أقل مما كانت عليه في الموجات السابقة، فإن العدد الهائل من الأشخاص المصابين يمكن أن يتسبب في ضغط شديد على أنظمة الرعاية الصحية“.

واختتمت ”نيويورك تايمز“: ”في الوقت الحالي، ينتشر، أوميكرون، بشكل يفوق توقعات العلماء الذين لا يستطيعون تقديم إجابات، وهذا يعني موسم أعياد مليئا بالشكوك والقلق والقيود“.