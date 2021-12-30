اليوم.. بايدن وبوتين يجريان محادثات وسط توتر بشأن أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجريان محادثات يوم الخميس، في إطار سعي واشنطن لمواصلة العمل مع حلفائها من أجل رد فعل مشترك على التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.



وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في بيان إن بايدن وبوتين سيناقشان مجموعة من القضايا تشمل المحادثات الأمنية المرتقبة بين البلدين.

وقال البيت الأبيض إن المحادثات من المقرر إجراؤها الساعة 2030 بتوقيت غرينتش.

وأضافت هورن أن بايدن تحدث مع زعماء في أنحاء أوروبا بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية، في حين أجرى مسؤولون في الإدارة الأمريكية محادثات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

تثير موسكو انزعاج الغرب بحشد عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من أوكرانيا في الشهرين الماضيين، وذلك بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 ودعمها لانفصاليين يقاتلون قوات كييف في شرق أوكرانيا.

وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها على أراضيها كما تشاء.

وتقول موسكو، التي تعبر عن قلقها بشأن ما تصفها بإعادة تسليح الغرب لأوكرانيا، إنها تريد ضمانات ملزمة قانونا بأن حلف شمال الأطلسي لن يزداد توسعا في اتجاه الشرق، وأنه لن يتم إمداد أسلحة هجومية معينة لأوكرانيا أو دول مجاورة أخرى.