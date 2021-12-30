الصومال.. 7 قتلى في هجوم لـ"الشباب" الإرهابية قرب مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الصومالية، الخميس، مقتل 7 أشخاص في هجوم لحركة الشباب الإرهابية قرب العاصمة مقديشو.



وقال ضابط شرطة وسكان إن عناصر حركة الشباب الصومالية هاجموا بلدة قرب العاصمة مقديشو اليوم وقتلوا ما لا يقل عن سبعة واشتبكوا مع قوات الأمن الحكومية.

وذكرت الشرطة والسكان في بلعد، على بعد 30 كيلومترا شمالي مقديشو، أن عناصر الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة هاجموا قوات الأمن التي تحرس جسرا عند مدخل البلدة في وقت مبكر صباح اليوم وتغلبوا عليها.

وقال النقيب بالشرطة فارح علي إن المقاتلين ظلوا لفترة وجيزة في البلدة بعد الهجوم ثم غادروا.

وأضاف "لم يأت (عناصر) الشباب إلى مركزنا لكنهم سيطروا على البلدة بأسرها خلال القتال وغادروا دون القيام بدوريات".

وذكر لرويترز "على حد علمي هناك نحو ثمانية قتلى منهم جنود".