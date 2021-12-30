شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم قتله؟.. وثيقة متداولة بسرعة إخلاء «عبدالملك الحوثي» إلى إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر مسؤول في وزارة الإعلام اليمنية صورة لوثيقة قال إنها من الخارجية الإيرانية تُوَجه بسرعة إخلاء زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران.
ويرجع تاريخ الوثيقة إلى 23 ديسمبر 2021م بعد يومين من إعلان إيران وفاة سفير إيران لدى الحوثيين، حسن إيرلو، الذي تم إخلاؤه من صنعاء إلى طهران عبر العراق بتاريخ 20 ديسمبر 2021م.
وقال المستشار في وزارة الإعلام أحمد المسيبلي، في تغريدة له: إن مليشيا الحوثي تداولت نشر وثيقة تتضمن أوامر من طهران بسرعة إخلاء عبدالملك الحوثي إلى طهران حرصًا على سلامته.
وأضاف “المسيبلي”: “نشر هذه الوثيقة في هذا التوقيت يثبت أن عبدالملك الحوثي قد يكون فارَقَ الحياة وأصبح في خبر كان، ويريدون من خلال نشرها التبرير لأتباعه أنه تم إخراجه من صنعاء إلى طهران حرصاً عليه”.
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