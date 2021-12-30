التربية تحدد شروط التقديم للامتحان التمهيدي للسادس ابتدائي -عاجل

بغداد - ياسين صفوان - حددت وزارة التربية، اليوم الخميس، ضوابط التقديم للامتحان التمهيدي للصف السادس الابتدائي (الخارجي).

وفي وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، فأن الوزارة حددت المتقدمين للامتحانات التمهيدية للصف السادس الابتدائي (الخارجي)، ان يكون اما متخرجاً من الصف الرابع الابتدائي كحد ادنى (التعليم العام)، او المستوى الثاني (التعليم المسرع) او ممن اجتاز مرحلة (التكميل) في مراكز محو الامية (المعادل للصف الرابع الابتدائي) على ان يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر.