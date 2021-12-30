بريطانيا ترصد 105 ملايين جنيه استرليني لمحاربة متحور "أوميكرون" في الدول الفقيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة سترصد 105 ملايين جنيه استرليني لمحاربة متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الدول الأكثر حاجة للمساعدة، وخاصة في إفريقيا.



وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها، يوم الأربعاء، إن التركيز سيكون على زيادة التجارب للكشف عن فيروس كورونا وتوريدات الأكسيجين لأجهزة التنفس الاصطناعي في الدول التي تعاني من نقصها.

وأشارت الخارجية إلى أن بريطانيا قد قدمت 30 مليون جرعة من اللقاحات للدول الفقيرة، منها 24.6 مليون جرعة عبر آلية "كوفاكس" الدولية.

وتخطط الحكومة البريطانية لإرسال 20 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" و20 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" إلى الدول الفقيرة في عام 2022.