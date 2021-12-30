انفجار يستهدف سيارة عسكرية في مدينة إعزاز شمالي حلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن انفجارا استهدف سيارة عسكرية لفصائل موالية لتركيا في مدينة إعزاز شمالي حلب.



وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار في مدينة إعزاز الحدودية مع تركيا بريف حلب الشمالي.

وأوضحوا أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية على متنها "رشاش ثقيل” تابعة لما يسمى "الجيش الوطني" الموالي لتركيا، دون وقوع خسائر بشرية.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى تعرض طفل للخطف من قِبل مجهولين يستقلون سيارة نوع (سنتافي)، من أمام منزله بالقرب من مدرسة آمنة وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وذلك في وضح النهار.

وأوضح أنه تم اقتياده إلى جهة مجهولة، قبل أن يتم العثور عليه من قِبل “الشرطة المدنية” بعد ملاحقة الخاطفين.