أوكرانيا توقف العمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أوقف العلماء الأوكرانيون تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا بسبب نقص بالتمويل وقلة اهتمام السلطات، حسبما ذكر رئيس معهد بيولوجيا الخلية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم أندريه سيبيرني.



وقال الأكاديمي سيبيرني في تصريحات لبوابة "أوبشيسفيني" الأوكرانية: "كان هناك اهتمام من الرئيس ورئيس الوزراء عندما كان هناك القليل من اللقاحات في السوق. الآن هناك الكثير منها، ولا يوجد اهتمام بها".

وأشار سيبيرني إلى وجود مشكلة مالية أيضا، إذ كان لا بد من إجراء إحدى مراحل البحث في بولندا، نظرا لعدم توفر الموارد اللازمة في المختبرات الأوكرانية، لكن السلطات لم تخصص أموالا لتغطية تلك النفقات.

وردا على سؤال عن آفاق تطوير أوكرانيا للقاح ضد كورونا، قال سيبيرني: "أعتقد أنه لن يشهد تقدما بعد الآن".

وفي أكتوبر 2020، أفادت الرئاسة الأوكرانية بأن الرئيس فلاديمير زيلينسكي اطلع على نتائج الدراسة الخاصة بالمرحلة ما قبل السريرية لتطوير عقار أوكراني ضد فيروس كورونا. كما أعربت كييف وقتها عن الأمل في أن يظهر لقاح محلي الصنع مضاد لكورونا في غضون فترة ما بين 9 و12 شهرا.