انتهاء أعمال تطوير "فيلا لوريس" الأثرية في بورسعيد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأنبا تادروس، مطران بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة و ترميم "ڤيلا لوريس" الأثرية، أحد المباني المسجلة ذات التراث معماري متميز "فئة أ".

وأكد المحافظ، عقب الافتتاح، أن بورسعيد تمتلك طرازًا معماريًا فريدًا، ولابد من الحفاظ عليه وتطويره حتى يجري الاستفادة منه بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أنه وجه الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والدعم لتطوير المباني التراثية في مدينة بورسعيد، تماشيًا مع التنمية التي تحققها المحافظة على كافة المستويات.