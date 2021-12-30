محافظ القليوبية: "تدشين ساعة سكانية لمواجهة الأزمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، إنه وجه بإنشاء ساعة سكانية بالمحافظة ليتابعها المواطنون على مدار الساعة للمشاركة في مواجهة الأزمة، وليصبحوا على علم ودراية بالقضية السكانية دقيقة بدقيقة.

مشيرًا إلى أنه وجه بضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية، لتحقيق المستهدف فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة المقبلة، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والاقتصاد القومي.

خلال الاجتماع استعرضت الدكتورة راندا عبد الحميد مقرر فرع المجلس الإقليمي للسكان بالقليوبية، نسب ومعدلات الوفيات والمواليد ونسب محو الأمية والتسرب من المدارس وكيفية القضاء على المشاكل ومحاولة الوصول إلى المعدلات الطبيعية والإيجابية للقضية السكانية بجميع محاورها.

كما عرض الدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان تقدير المؤشرات السكانية المركبة للإصدار الرابع لشهر مايو 2021، موضحًا أن هذه الأنظمة أحد الوسائل الحديثة التي تساعد متخذي القرار في تحليل الموقف السكاني ووضع الخطط السكانية، بالإضافة إلى كونها أحد الطرق التي تساعد في عملية متابعة وتقويم المؤشرات السكانية المختلفة الخاصة بالنواحي الديموغرافية والصحية والتعليمية والإعالة والوفيات وتنظيم الأسرة والجمعيات الأهلية.