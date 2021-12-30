تضرب الإسكندرية اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نوة عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض السواحل الشمالية والإسكندرية لأمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 50 إلى 60% على فترات متقطعة، اليوم الخميس، وذلك تزامنا مع نوة عيد الميلاد.

ووفقًا للنشرة الجوية على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية بـ"فيسبوك"، تبلغ درجة الحرارة على المحافظة اليوم 17 درجة للعظمى و12 للصغرى، وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كيلو متر/ الساعة.

وأوضحت المحافظة أن اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار، بينما نسبة الرطوبة 68% ودرجة الرؤية غائم جزئيًا.

وتتعرض عروس المتوسط لـ 18 نوة في الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن "نوة عيد الميلاد" في السطور التالية:

- تأتي في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر كل عام، وعادة بدءًا من يوم 29 ديسمبر.

- لا تستمر نوة عيد الميلاد غالبًا لأكثر من يومين فقط.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح غربية وأمطار غزيرة.

- تشتق نوة "عيد الميلاد" اسمها من حلولها خلال احتفالات الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح.

- موج البحر يرتفع فيها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانًا الملاحة البحرية أيضًا.

- يعقب "عيد الميلاد" نوة"رأس السنة" والتي تشهد أمطارًا لمدة 4 أيام.