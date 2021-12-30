إلغاء احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد بإيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأبوتيج وصدفا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

قرر الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم للأقباط الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم الخميس، إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بليلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، بما فيها استقبال المهنئين على كافة المستويات الرسمية والشعبية، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا أندراوس، إنه تقرر إقامة قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد بطريقة الحضور بالحجز المسبق، مع مراعاة أن يكتفي الشخص بصلاة قداس واحد من الثلاث قداسات وإتاحة الفرصة للآخرين للصلاة، على ألا يتجاوز عدد الشمامسة في القداس الواحد عن 7 شمامسة فقط، فضلًا عن إجراء بث مباشر لقداسات عيد الميلاد وعيد الغطاس على صفحة موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، أنه تقرر عدم استقبال أطفال مدارس الأحد صباح يوم العيد، وعدم استقبال المهنئين على المستوى الرسمي والشعبي.

وقررت المطرانية إقامة قداس رأس السنة الميلادية من الساعة الـ 5 صباحًا حتى 7 صباحًا بكنيسة القديس مارمرقس الرسول فقط بأبوتيج، وقداس عيد الميلاد المجيد من الساعة 7 مساءً يوم الخميس 6 يناير حتى الساعة 1 صباح الجمعة 7 يناير، بالكنائس الثلاثة بأبوتيج ، وقداس اللقان وعيد الغطاس المجيد من الساعة 7 مساءً يوم الثلاثاء 18 يناير وحتى الساعة 1 صباحًا يوم الأربعاء 19 يناير بالكنائس الثلاثة بأبوتيج.