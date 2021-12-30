مؤتمر شباب الأقصر يوصي بتفعيل الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

أوصى مؤتمر الشباب الذي نظمته وحدة السكان بديوان عام محافظة الاقصر، تحت عنوان ( الشباب آمال وتطلعات)، بتفعيل الشراكة مع حاضنة الأعمال بالأقصر وجهاز تنمية المشروعات والتشبيك مع المؤسسات الأهلية لدعم مشروعات الشباب.

ووجه منتصر عبد الرحيم البنهاوي مدير مكتب الأقصر لجهاز تنمية المشروعات، دعوة لشباب الأقصر للاستفادة من مختلف البرامج التدريبية التي تؤهلهم لريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، بالإضافة لآليات التمويل المتنوعة التي يوفرها الجهاز لتمويل مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم فرص عمل لائقة ومستوى معيشي أفضل.

قال المهندس عمرو الهواري، مدير المنطقة السادسة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقدم المساعدة والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة، كما يقدم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات، ويزود أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة، ويوضح أيضا المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

قال عرفة الرملي مسئول الخدمات غير المالية بالمكتب أن مكتب الجهاز بالأقصر يقدم العديد من الخدمات غير مالية مثل الدعم الفني والدورات التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات اللازمة ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة بالإضافة إلى تطبيق آليات متنوعة لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم عن طريق مشاركتهم فى المعارض التي ينظمها الجهاز أو يشارك فى تنظيمها وتسجيلهم في بوابة الشراء الموحد من أجل تيسير مشاركتهم فى التعاقدات الحكومية.

ومن جانبه أوضح أحمد شاهين مدير حاضنة الأقصر أن الحاضنة هي أداة من الأدوات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لخدمات المشروعات الناشئة من خلال برنامج احتضان كامل يبدأ بمنحهم وحدات إنتاجية وتقديم الدعم الإداري والفني والتسويقي ومساعدتهم في تطوير المنتج ومطابقته للمواصفات واستخراج التراخيص والحصول على التمويل المناسب للمشروع، والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تواجههم حتى انتهاء فترة احتضان المشاريع طوال 3 سنوات يتم بعدها متابعتهم بعد التخارج وانتقال المشروع لإحدى المناطق الصناعية.