الطقس في الإسكندرية.. بيان حكومي يكشف شدة الأمطار وموقف حركة الملاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، في بيان، اليوم الخميس، إن الوزير اللواء محمود شعراوي، تلقى تقريرا بشأن الأمطار التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية.

وبحسب التقرير، تعرضت محافظة الإسكندرية إلى سقوط أمطار خفيفة على جميع أحياء المحافظة ومركز ومدينة برج العرب ولا يوجد تراكمات لمياه الأمطار، والميناء مفتوح أمام حركة الصيد والملاحة ولا توجد أي معوقات.

وأكد اللواء محمود شعراوي على رفع درجة الاستعداد في كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.