وفاة الإعلاميّة المصريّة عزة الأتربي

اسماعيل عبد الحي - توفيت الإعلامية المصرية، عزة الأتربي مساء أمس الثلاثاء، عن عمر 74 عاما، بعد مسيرة تلفزيونية إستمرت سنوات طويلة.

وقد نعاها التليفزيون المصري برئاسة نائلة فاروق، موضحا في بيان، أن الراحلة كان لها تاريخ حافل في المجال الإعلامي أثرت به التليفزيون المصري، وكان لها التأثير الكبير في كوادر الإعلاميين.

وتنتمي المذيعة الراحلة التي ولدت في مدينة المنصورة، إلى أسرة إعلامية بارزة، فهي شقيقة كل من سامية الأتربي وسهير الأتربي، وقدمت برامج عديدة، منها "ذكريات وحكايات و"نادي رجال الأعمال" و"مرحبا"، وقبل عملها أمام الشاشة كانت تعمل إدارية في مبنى ماسبيرو.

وبجوار عملها مذيعة، تولت عددا من المناصب الإعلامية، منها إدارة مذيعات الربط ثم إدارة منوعات القناة الثانية ثم رئاستها للقناة الثانية ثم الأولى ونائبة لرئيس التليفزيون للتراث.

وكالات