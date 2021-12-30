إصابة 3 فلسطينيين إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في القدس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، في مخيم قلنديا شمال القدس.

وقالت الوزارة إن 3 مواطنين، أصيبوا برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة”.

وأوضحت الصحة في بيان، أن “إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن أدخلت لغرف العمليات، وإصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله”.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة والقدس.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمة واعتقالات في بلدة حزما طالت 25 مواطنا تخللها عمليات استجواب وتحقيق ميدانية.