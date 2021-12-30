تراجع صادرات إيران الزراعية وسط حديث عن “أزمة سموم”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2021 9:37 صباحًا

يثير حجم استيراد إيران لمبيدات الحشرات والأسمدة الكيماوية وجودتها، مخاوف من تأثيرها السلبي على الصادرات الزراعية الإيرانية، وسط تقارير عن عودة المنتجات المصدرة إلى عدد من البلدان.

وانتشرت في الأيام الأخيرة أنباء عن عودة المنتجات الزراعية الإيرانية المصدرة إلى روسيا والهند وأوزبكستان والإمارات وتركمانستان، بسبب استخدام مبيدات حشرية “غير قياسية”، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أمس الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أنه “في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، تم استيراد المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية إلى البلاد بقيمة 170 مليون دولار”.

وأوضحت الوكالة أن “الواردات من المبيدات الكيميائية التقنية نمت بنسبة 47% من حيث الوزن، و23% من حيث القيمة هذا العام”، مع انخفاض الواردات من الأسمدة الكيميائية بنسبة 28٪ من حيث الوزن و14٪ من حيث القيمة.

وحسب الوكالة، فإن المنتجات الزراعية لها أهمية خاصة في الصادرات الإيرانية غير النفطية، وتشير الإحصاءات إلى تسجيلها أرقاما قياسية جديدة، خاصة منذ العام الماضي.

وقالت الوكالة إن الصادرات الزراعية الإيرانية زادت بنسبة 25.9 في المائة مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من العام الماضي وبلغت أكثر من 7 ملايين طن بقيمة 4.9 مليار دولار، لكن “في الشهرين الماضيين اتخذت عودة المنتجات الزراعية أبعادا مقلقة”.