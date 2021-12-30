مسؤول مصري يتحدث عن استعداد الحكومة لمواجهة “أوميكرون”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، إن حكومة بلاده تستعد لمواجهة متحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا.

وقال تاج الدين، في حديث لقناة “dmc”، الأربعاء، إن هناك مراقبة دقيقة ومتابعة من الحكومة المصرية لكافة المواطنين والمواقع الطبية، والقادمين من الخارج لتجنب انتشار الفيروس في البلاد.

ولفت إلى أن وزارة الصحة وكافة المؤسسات تستعد لمواجهة “أوميكرون” بدءا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التي تشمل كافة الوزارات.

وأضاف أن وزارة الصحة هي المسؤول الأول، ثم بعد ذلك وزارة التعليم العالي، حيث أنها مسؤولة عن المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى الخاصة والعامة.

وتابع مستشار الرئيس المصري أن “كل المؤسسات تخطط لاحتواء أي أزمة قادمة”، مشيرا إلى أن الفيروسات التي تمكث وقتا طويلا تكون متحورات أخطر.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن إجراءات عقابية بحق المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن كل مواطن تجاوز الـ18 عاما من العمر ولم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيفقد حقه في الحصول على الخدمات الحكومية.