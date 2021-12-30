غواصون يونانيون يكتشفون حطام غواصة إيطالية من الحرب العالمية الثانية

29 ديسمبر , 2021
اكتشاف حطام غواصة إيطالية من الحرب العالمية الثانية.
اكتشف غواصون يونانيون حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاماً من غرقها في بحر إيجه خلال الحرب العالمية الثانية.
وغرقت الغواصة جانتينا في الخامس من يوليو تموز 1941 بعدما أبحرت من جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحاراً، وذلك بعدما أصابتها طوربيدات أطلقتها الغواصة البريطانية تورباي.
واكتشف كوستاس توكتاريديس، أحد أشهر الغطاسين باليونان وفريقه، الغواصة الشهر الماضي جنوبي جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار باستخدام غواصة آلية تعمل عن بعد.
وهذه رابع غواصة يكتشفها توكتاريديس.
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