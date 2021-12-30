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رئيس الوزراء البريطاني يحذر من مخاطر عدم تلقي اللقاح المعزز

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الدمام - شريف احمد - حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس من أن الغالبية العظمى من المرضى الذين انتهى بهم المطاف في العناية المركزة بسبب فيروس لم يتلقوا اللقاح المعزز ، داعيًا إلى تلقي اللقاحات المعززة. ويأتي ذلك خلال زيارة قام بها جونسون لأحد مراكز اللقاحات حيث قال في تصريحٍ له: "يؤسفني أن أقول هذا ، لكن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر حاليًا في العناية المركزة في مستشفياتنا هم أشخاص لم يتلقوا اللقاحات المعززة" مبينا أن المتحور أوميكرون كان السبب في ارتفاع نسب دخول المستشفيات. وأكدت الحكومة البريطانية أنها لن تفرض قيودًا جديدة لمواجهة المتحور أوميكرون قبل نهاية العام رغم ارتفاع أعداد الحالات في المستشفيات إلى أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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