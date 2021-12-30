شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يواصل تحييد «إرهاب الحوثي» وتدمير قوته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ضرباته الموجعة لقوة وإرهاب ميليشيات الحوثي، في مأرب وصنعاء وشبوة، حماية للمدنيين ومساندة لقوات الجيش اليمني والمقاومة، وتحييدا لهجماتهم التي تستهدف الآمنين والأعيان المدنية.

وبحسب ما أفاد تقرير إخباري، ليل الأربعاء، استهدفت قوات «تحالف دعم الشرعية» آليات تابعة للحوثيين في «جبهة الصفراء» بـ«بيحان» في محافظة شبوة.

ووفقا لقناة «العربية»، فقد دمرت قوات التحالف آليات عسكرية للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة (جنوب وسط اليمن)، وقبلها بساعات كان قد أطلق تحذيرًا للميليشيات بأنه يتعين عليها وقف نشاطها العدائي فورا.

من ناحية أخرى، قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني: «إن الخناق بدأ يضيق على ميليشيات الحوثي الانقلابية في شبوة وبدأت تنكسر».

وأكد المحافظ في الاجتماع الموسع الذي عُقد، أمس الأربعاء، بالمكلا، وضم قيادات الألوية ورؤساء الشعب والضباط بالمنطقة العسكرية الثانية، أن الميليشيات إذا حاولت التقدم باتجاه حضرموت فستكون هناك مقبرتها، محذرا من مخاطر نشر الحوثي بعض الأفكار بين أوساط الشباب وتدريبهم وغسل أفكارهم في المعسكرات والزج بهم في جبهات القتال كوقود حرب، مؤكدا أن قوات الجيش هي صمام أمان للنأي بالمحافظة بعيدا عن المناكفات.

إلى ذلك، لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية الإيرانية مصرعهم وأصيب آخرون، ليل الثلاثاء، بمدفعية الجيش وغارات لمقاتلات التحالف، في جبهات متفرقة بمأرب، بحسب ما أعلن موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت» أمس الأربعاء.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني آليات قتالية ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية، في الجبهات الغربية والجنوبية لمحافظة مأرب.

وأسفر الاستهداف عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات، وتدمير آليات وعربات قتالية تابعة لها.

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتعزيزات الحوثيين في مواقع متفرقة جنوب مأرب، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر واسعة في العتاد والأرواح.