شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعتزم تقليص فترة العزل لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقد تقرر ذلك اليوم الأربعاء في اجتماع لخبراء الصحة من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية ، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في مدريد.

وقالت الوزارة إن هذا التقليص ينطبق أيضا على الأشخاص غير الملقحين الذين يظنون أنهم قد يصابون بالعدوى مثل الاختلاط مع شخص مصاب بعدوى.

ولايتعين على الأشخاص الملقحين ،الذين اختلطوا بشخص مصاب بالعدوى، الخضوع للعزل.

كان تقليص مدة العزل قد طالب به العديد من الحكومات الإقليمية البالغ عددها 17، بما في ذلك مدريد واندلسيه وجزر البليار.