لبنان يتوقع إمكانية وصول الغاز المصري أواخر فبراير

قال بيان للرئاسة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، إن من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغالبنانز بنهاية فبراير (شباط) بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

ونقل البيان عن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قوله: «مع حلول أواخر فبراير، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار».