هل زاد الطلب على شراء الشقق في المدن الجديدة؟.. خبير عقاري يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح مدينة أسوان الجديدة وعدد من المشروعات القومية أمس الثلاثاء، إلى تغيير ثقافة البناء في مصر، منبهًا إلى خطورة البناء العشوائي الذي يمثل "قبحًا" ويعد استثمارًا في غير محله.

وحذر الرئيس السيسي، من استمرار ما أسماه "شراء الوهم" في إشارة إلى استثمار البعض في بناء وحدات إسكانية، قائلًا: "خايف يكون عندنا وهم".

وأضاف السيسي: "حطيت فلوسك وحبستها وصعب إنها تجيبلك (ربح) لأن هناك حجم معروض وهناك طلب، في إشارة من الرئيس إلى العمارات التي يتم تنفيذها في المناطق القديمة و بارتفاعات مختلفة.

وقال أيمن سامي المدير التنفيذي لشركة جي ال ال للاستشارات العقارية ردًا على سؤال الخليج 365، عن حجم الطلب في السوق العقاري وما هي أبرز المناطق التي يوجد عليها طلب؟، إن حجم الطلب على شراء وحدات سكنية كبير جدًا، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية في السوق العقاري ليس حجم الطلب ولكن القدرة على الشراء.

وأضاف "سامي"، لمصراوي، أن المطورين العقاريين حاولو مواجهة ضعف القدرة الشرائية عن طريق تصغير مساحة الوحدة، وزيادة فترات السداد حتى يكون سعر الوحدة مناسب مع القدرة الشرائية.

وأشار المدير التنفيذي لشركة جي ال ال للاستشارات العقارية، إلى أن المناطق الجديدة هي الأكثر طلبًا على الشراء نتيجة التطور الموجود في هذه المدن وتنوع المعروض فيها، لافتًا إلى أن الطلب على القاهرة الجديدة وأكتوبر أعلى نتيجة تواجد عمل هنا.

وأشار إلى أن الطلب على شراء الوحدات السكنية في المناطق القديمة أقل بكثير من المناطق الجديدة، نتيجة قلة فرص العمل بها.