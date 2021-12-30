بعد مصرع 4 أشخاص.. تشكيل لجنة فنية لمعاينة حادث محور صلاح سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر بتشكيل لجنة فنية لمعاينة حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور صلاح سالم، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص لوضع تقرير بأسباب الحادث.

كانت النيابة صرحت بدفن جثث ضحايا الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق صلاح سالم بوقوع حادث مروري.

انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور صلاح سالم ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.