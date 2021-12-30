إيران توقف تصدير الغاز لبغداد.. العراق بلا كهرباء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2021 11:44 مساءً

أوقفت ايران تصدير الغاز إلى بغداد ما أدى إلى توقّف عدد من محطات توليد الكهرباء في البلاد، على الرغم من أن العراق دفع مؤخراً جزءاً من المستحقات المترتبة عليه لإيران.

وبحسب ما تداول تم ايقاف عدد من المحطات عن توليد الطاقة الكهربائية، خاصة محطتي المنصورية وبسماية، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد كبير من مناطق العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وبدأت إيران تستخدم ملف تصدير الغاز للضغط على الحكومة العراقية سياسياً، رغم أن بغداد دفعت مؤخراً جزءاً من المستحقات المترتبة عليها.

ورغم ذلك لم تلتزم إيران بتصدير الغاز وفق ما هو متفق عليه.

مطالبات باكتفاء ذاتي

وتسبب انقطاع التيار بحالة من الغضب لدى الشارع العراقي، وذلك في وقت تمر فيه البلاد بمنخفض جوي حاد.

يذكر أن العراقيين يطالبون بضرورة أن تكتفي بلادهم ذاتياً في ملف تجهيز الطاقة الكهربائية، مشددين على أهمية إنهاء الاعتماد على إيران التي تستخدم الملف سياسياً.

إعفاء مدته 4 أشهر

وكانت الولايات المتحدة منحت العراق في مارس/آذار الماضي، إعفاء مدته 120 يوماً، كي يسدد مقابل واردات كهرباء من إيران.

وهذا الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، وأتى قبل أيام من “حوار استراتيجي” بين العراق والولايات المتحدة.

وبموجب الإعفاء الأخير الذي أعطته إدارة جو بايدن، تمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من إيران لأربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل وحتى مطلع أغسطس الجاري.