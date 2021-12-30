مركز أبحاث إسرائيلي: “حزب الله” ينشر أنظمة دفاع جوي قرب دمشق وجنوبي لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشف مركز إسرائيلي للأبحاث، عن أن “حزب الله” نشر أنظمة دفاع جوي قرب العاصمة السورية دمشق وجنوبي لبنان، ما يجعله قادراً على التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا ولبنان.

وقال مركز “ألما” إن “حزب الله ينشر هذه الأنظمة في منطقة جبال القلمون، شمال غرب دمشق المتاخمة لمنطقة البقاع اللبنانية، التي تضم القاعدة الخلفية اللوجستية والعملياتية لحزب الله”.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” التي نشرت تقرير مركز الأبحاث الإسرائيلي، إنه يعتقد أن “حزب الله” يملك “نظام صواريخ أرض-جو تكتيكية قصيرة المدى من طراز SA8 وكذلك SA17 و SA22 في ترسانته للدفاع الجوي”.

وقال رئيس قسم الأبحاث في مركز “ألما” الرائد في الجيش الإسرائيلي تل بيري، للصحيفة إن “حزب الله نشر بطاريات صواريخ أرض جو من طراز SA8 في جنوب لبنان، التي يمكن أن تشكل نظريا تهديدا للطائرات الإسرائيلية العاملة فوق لبنان”، مضيفاً: “من المحتمل أن يكون مقاتلو حزب الله قد تدربوا على منظومة باور 373 الدفاعية الإيرانية التي تعتمد على نظام SA-300 الروسي، الذي من المفترض أن يكون قادرا على الاشتباك في وقت واحد مع ما يصل إلى ستة أهداف”.

وذكرت “جيروزاليم بوست” أنه “بينما زاد التفوق الجوي للجيش الإسرائيلي، إلا أن الجيش يعتقد أنه لا يزال لديه القدرة على العمل بفعالية فوق لبنان وسوريا على الرغم من التهديد الذي تشكله أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وحزب الله”.