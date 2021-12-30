كوريا الجنوبية: اتفقنا مع الولايات المتحدة على أهمية إنهاء الحرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أهمية إنهاء الحرب، وتوصل الجانبان عملياً إلى اتفاق بشأن مسودة نص الإعلان.

في هذا المجال، أوضح وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ وي يونغ، اليوم الأربعاء، أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا عملياً على مسودة الإعلان المقترح لإنهاء الحرب الكورية رسمياً.

ونقلت وكالة الأنباء يونهاب، مساء اليوم الأربعاء، عن يونغ أنه ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكدا على التقدم في مشاورات الحلفاء بشأن إعلان نهاية الحرب، عندما اجتمعا على هامش جلسة مجموعة السبع في مدينة ليفربول البريطانية، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وعلى الرغم من أن البلدين أحرزا تقدماً ملحوظاً بشأن الإعلان، فإن مصيره لا يزال غير مؤكد، فلم تستجب بيونغ يانغ لمبادرات الحوار، كما تقترب ولاية الرئيس مون جيه إن من نهايتها، المقررة في شهر أيار المقبل.

وأعرب يونغ عن أمله تبدي كوريا الشمالية رد فعل أكثر واقعية، مشيراً إلى أن بلاده تفكر في طرق مختلفة حول كيفية دفع المناقشات مع كوريا الشمالية.

وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وصفت الإعلان بأنه فكرة مثيرة للإعجاب، وذلك في شهر أيلول الماضي، لكنها حثت سيئول على التخلي عما وصفته بالسياسة العدائية لبلادها، لاستئناف المناقشات ذات الصلة.

وظلت مفاوضات نزع السلاح النووي بين أمريكا وكوريا الشمالية متوقفة منذ قمة هانوي، لعام 2019، التي انتهت دون اتفاق بين البلدين.