“الصحة المصرية”: نراقب بدقة لتجنب انتشار “أوميكرون” في البلاد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

تراقب وزارة الصحة المصرية بدقة لتجنب انتشار المتحور الجديد “أوميكرون” في البلاد. وفي هذا المجال، أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده مستعدة لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

ونقلت صحيفة صدى البلد مداخلة تاج الدين مع برنامج “الأخبار” الذي يذاع على فضائية “dmc” المصرية، بأن هناك مراقبة مصرية دقيقة لتجنب انتشار المتحور الجديد “أوميكرون” في البلاد، وأن كل المؤسسات والهيئات تخطط لاحتواء أي أزمة مقبلة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، أن وزارة الصحة المصرية هي المسؤولة الأولى، يليها وزارة التعليم العالي، باعتبار أنها مسؤولة عن المستشفيات الجامعية، فضلا عن المؤسسات الأُخرى الخاصة والعامة، وبأن كل هذه المؤسسات تخطط لاحتواء أي أزمة قادمة، موضحا أن الفيروسات التي تمكث وقتا طويلا، تكون المتحورات أخطر.

وأشار المسؤول المصري إلى أن هناك مراقبة دقيقة ومتابعة من الحكومة المصرية لكافة المواطنين والمواقع الطبية، والقادمين من الخارج لتجنب انتشار الفيروس في بلاده.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد حذرت، أمس الثلاثاء، من أن متحور “أوميكرون”، سيصبح السلالة السائدة حول العالم خلال أسابيع.

وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، في منشور عبر “فيسبوك”، إن الأدلة المتوافرة حول المتحور تشير إلى أنه سيكون سائدا حول العالم في نهاية شهر كانون الثاني المقبل.

ونصح عبد الغفار المواطنين غير المطعمين بالحصول على لقاح “كوفيد 19″، موجها أولئك الذين مر على تطعيمهم 6 أشهر أو أكثر بالحصول على الجرعة التنشيطية، مشددا على ضرورة اتباع القواعد الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة وداخل المباني المغلقة.