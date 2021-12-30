شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية الأحزاب: عام 2021 كان قويا تشريعيا ورقابيا تحت قبة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن عام 2021 كان عاما صاخبا تحت قبة البرلمان، تشريعيا ورقابيا ومؤسسيا، موضحة أن للمجلس مهمتى التشريع والرقابة، فالتشريع في 2021 كان له نصيب الأسد من قوانين وتعديلات على القوانين.

وأوضحت الدكتورة غادة على، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرلمان ناقش قوانين مهمة وتحديث لبنية تشريعية، لافتة إلى أن قانون المالية العامة الموحد الذى يزيل التشوهات فهو لصالح المواطن.

وذكرت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن قانون الكنولوجيا المالية يتآلف مع الرقمنة والحياة الحاضرة فهو مهم جدا، وكذلك الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، وكذلك قانون الدمغة الذى أرجئ مناقشته.