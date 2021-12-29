هل يلّبي الرئيس الإيراني دعوة بوتين لزيارة روسيا؟

29 ديسمبر , 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
يعتزم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تلبية دعوة نظيره فلاديمير بوتين لزيارة روسيا قريباً، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الثلاثاء، في زيارة ستكون الأولى من نوعها لرئيس للجمهورية الإسلامية منذ 2017.
وقال المتحدث علي بهادري جهرمي خلال مؤتمر صحافي «في إطار التفاعل الاستراتيجي بين إيران وروسيا، دعا السيد بوتين رئيسنا لزيارة روسيا».
وأضاف «تم الاتفاق على أن يزور (رئيسي) روسيا»، مرجحاً أن يكون موعد الزيارة «مطلع العام الميلادي 2022».
وكان بوتين أبدى هذا الشهر، أمله في أن يلبّي رئيسي دعوته لزيارة روسيا التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية واسعة بالجمهورية الإسلامية.
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