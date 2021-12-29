أمريكا.. أكثر من 84 ألف حالة دخول للمستشفى بسبب كورونا

ورغم تصاعد عدد حالات الاستشفاء مع دخول حوالي تسعة آلاف مريض جديد مصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات يوميا في الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال بعيدا عن 16500 حالة استشفاء يومية سجلت في مطلع يناير 2021، وفقا لبيانات مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.وبحسب جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة التي تواجه موجة وبائية خامسة اليوم الثلاثاء، أعلى معدل إصابات يومية بكوفيد منذ بدء تفشي الوباء بلغ 265427 إصابة جديدة.

وتجاوز معدل الإصابات اليومية على سبعة أيام في البلاد أعلى معدل مسجل خلال الموجة الثالثة في يناير 2021، مع قرابة 252 ألف إصابة.

وبعد انخفاضه بين مطلع سبتمبر وأواخر أكتوبر إثر الموجة الرابعة المرتبطة بمتحور "دلتا"، بدأ منحنى الإصابات الجديدة في الارتفاع مرة جديدة منذ شهرين وهو الآن يتصاعد بشكل حاد مع متحور "أوميكرون" سريع التفشي.