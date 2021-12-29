دولة خليجية تعيد فرض الكمامات في الأماكن العامة

وقرر مجلس الوزراء القطري تعديل قراره الصادر بشأن الكمامات ليكون الإلتزام بها في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، بعد أن كانت إلزامية فقط في الأماكن المغلقة، مع استثناء الأطفال دون 6 سنوات ومن يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.وأقر المجلس أيضا استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات لكن بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمائة في الأماكن المفتوحة، و50 بالمائة في المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة 90 بالمائة من المشاركين ممن استكملوا جرعات اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) ويلتزم غير المطعمين أو من لم يستكملوا التطعيم بإجراء فحص الفيروس.

وستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة، وحتى إشعار آخر.



وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع ارتفاع قياسي في حالات الإصابة التي صعدت بأكثر من الضعف خلال أسبوع.