شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة فى كل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة، وقدر كبير من المشروعات، مثل 7000 كلم طرق وسكة حديد جديدة وغيرها من هذا القبيل، وهذا يؤكد أن مصر تتجه إلى التطور بشكل كبير.

وأضاف سعيد، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن مصر بها أحاديث كثيرة عن القوة الناعمة، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى مواكبة التطور السريع للدولة، مردفا: "الإرهاب وصل إلى صفر في العام المنقضي، بفضل إنجازات الدولة في قطاع الأمن".

وأكمل عبد المنعم سعيد: "مصر لديها أدواتها الدبلوماسية ومخابراتها التي تجعلها تتعامل مع القضايا القلقة بشكل جيد، وكثير من القوى الدولية ومنها من تآمر على الدولة المصرية من قبل، ترى الآن أن مصر وتد أساسي في المنطقة للاستقرار".