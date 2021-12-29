شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تستقبل رئيس القسم الثقافي والتعليمي للسفارة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقرها، فيلكس هالا، رئيس القسم الثقافي والتعليمي للسفارة الألمانية بمصر.

وتطرق اللقاء إلي العديد من القضايا وأوجه التعاون المشترك في مجالات الثقافة والتعليم ، وقضايا المناخ خاصه في ظل استضافة مصر لقمة المناخ العام المقبل، وأشار فيلكس إلى أهمية العلاقات المصرية الألمانية، لافتا إلى اهتمام ألمانيا بانتشار المدارس والجامعات الألمانية لنقل وتبادل الخبرات بين البلدين.

ورحب نواب تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين من الغرفتين بالتعاون وتبادل الآراء والحوار المستمر وأعرب أعضاء التنسيقية عن أهمية العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين.

شارك من التنسيقية أعضاء مجلس النواب أميرة صابر، طارق الخولي، ونادر مصطفي، مارسيل سمير، علاء عصام، ومن أعضاء مجلس الشيوخ محمود القط الشيوخ وراجية الفقي.