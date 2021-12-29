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وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بوقف التدخل الإيراني في بلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - اليمن - (أ ش أ)

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتها وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطع يد إيران ووقف عدوانها على اليمن، والحد من أنشطتها الإرهابية التي تنتهك القوانين الدولية وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقال الإرياني - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن تصريحات نجل حسن إيرلو الأخيرة تؤكد أن ظهوره في العاصمة المختطفة ‎صنعاء إعلان إيراني بانتداب رجل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، كحاكم عسكري لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، لتنفيذ أجندتها وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشار الإرياني إلى أن ما تحاول ميليشيا الحوثي إخفاءه عبر حديث قياداتها وخطاب وسائلها الإعلامية عن السيادة والتبعية بهدف تضليل المواطنين، تكشف عنه تصريحات قيادات النظام الإيراني، والتي تثبت أن الميليشيا مجرد أداة لتنفيذ مشروعها التوسعي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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